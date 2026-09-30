Le service client WhatsApp devient payant pour les boutiques en ligne

Les boutiques en ligne qui assistent leurs clients via WhatsApp devront payer davantage à compter du 1er octobre. En effet, Meta facturera désormais les réponses dès qu’un numéro professionnel aura épuisé son quota mensuel gratuit.

Le service client va désormais un coût

Jusqu’à présent, les entreprises pouvaient répondre gratuitement via la plateforme WhatsApp Business ou l’API, à condition qu’un client ait lui-même envoyé un message au cours des 24 heures précédentes. À partir du 1er octobre 2026, cela changera. Chaque numéro de téléphone professionnel disposera encore de 1 000 messages de service gratuits par mois. Au-delà, Meta facturera chaque réponse envoyée. La partie non utilisée de ce forfait ne sera pas reportée au mois suivant.