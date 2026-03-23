Des jumeaux virtuels au bon sens humain au RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress

Des vétérinaires virtuels aux essayages virtuels en passant par les fraudeurs virtuels, le RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress n’a laissé aucun sujet d’actualité de côté. C’est pourquoi nous tenons à vous tenir informés, chers « humains ».

Collaborateurs virtuels

La marque d’aliments pour animaux Prins a illustré la rapidité avec laquelle l’interaction client évolue. L’entreprise a constaté un recul des canaux traditionnels tels que le téléphone et l’e-mail, tandis que WhatsApp et les plateformes d’IA externes gagnent du terrain. La marque perd ainsi le contact direct avec ses clients — et donc le contrôle sur les informations qui circulent.