Galeria à nouveau en difficulté financière

À peine deux ans et demi après sa précédente demande de mise en faillite, Galeria a de nouveau déposé une demande de procédure d’insolvabilité. Les 83 magasins de la chaîne allemande de grands magasins restent ouverts pour le moment.

Pour la quatrième fois en six ans

Galeria a de nouveau déposé une demande d’ouverture d’une procédure de faillite auprès du tribunal de Düsseldorf. Les 83 magasins resteront toutefois ouverts pour l’instant, a indiqué l’entreprise à l’agence de presse allemande dpa. Pour les quelque 12 000 salariés restants, cette annonce n’en reste pas moins un nouveau choc. Pour la chaîne de grands magasins, il s’agit en effet déjà de la quatrième demande de mise en faillite en l’espace de six ans, après celles de 2020, 2022 et 2024.