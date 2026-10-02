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Écrit par Pauline Neerman
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Hans Anders suspend les ventes des lunettes Meta suite à la polémique

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Général2 octobre, 2026
columbo.photog / Shutterstock.com

Hans Anders retire dès à présent les lunettes connectées de Meta de tous ses magasins aux Pays-Bas et en Belgique, et met également fin à leur vente en ligne. La chaîne d’optique réagit ainsi à la controverse grandissante autour de la protection de la vie privée liée à ces lunettes Meta, alors que les hôpitaux néerlandais et le ministère de la Défense prennent désormais des mesures plus strictes.

Une pause temporaire ?

Hans Anders parle d’un arrêt temporaire des ventes. Le détaillant souhaite d’abord attendre de voir comment évolue le débat social et politique autour de ces lunettes connectées. « Nous prenons ces signaux au sérieux et constatons que cela débouche sur un débat social et politique », a déclaré l’entreprise au journal néerlandais AD. Il est possible que ces lunettes réapparaissent plus tard dans la gamme.

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