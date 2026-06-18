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Écrit par Pauline Neerman
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Beenders propose une validité de deux ans pour les chèques-cadeaux, mais s’agit-il d’un « problème qui n’existe pas » ?

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Général18 juin, 2026

Le ministre belge de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, souhaite rendre obligatoire une durée de validité minimale de deux ans pour les chèques-cadeaux. Il entend ainsi éviter que les consommateurs ne perdent leur argent parce qu’ils utilisent un chèque-cadeau trop tard. Unizo qualifie toutefois cette mesure de « législation inutile ».

Proposition visant à uniformiser les règles

À l’heure actuelle, il n’existe aucune règle générale concernant la durée de validité des chèques-cadeaux. Les magasins et les commerçants déterminent eux-mêmes la durée de validité d’un chèque-cadeau. Les conditions peuvent donc varier considérablement d’un commerçant à l’autre. Selon M. Beenders, cela a pour conséquence que trop de chèques-cadeaux restent inutilisés ou finissent à la poubelle.

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