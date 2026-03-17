Les grands magasins en perte de vitesse misent sur l’IA et le marché de l’occasion

Le chiffre d’affaires des grands magasins de luxe internationaux s’est stabilisé l’année dernière dans un contexte économique incertain marqué par la prudence des consommateurs. L’utilisation de l’IA se poursuit, tandis que le marché de l’occasion gagne du terrain.

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement

En 2024-2025, le chiffre d’affaires mondial des grands magasins s’est stabilisé à +0,63 %, selon la dernière édition de l’IADS Global Department Store Monitor, qui a analysé les bilans de 58 grands magasins à travers le monde. Après deux années consécutives de croissance suite à la crise du coronavirus, suivies d’une légère contraction en 2023-2024 (-1,6 %), le chiffre d’affaires mondial des grands magasins s’est donc prudemment redressé.