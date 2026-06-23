L’euro numérique reçoit un accueil mitigé de la part des commerçants

L’euro numérique va voir le jour, comme l’a décidé aujourd’hui le Parlement européen. Avec ce nouveau moyen de paiement, l’Europe souhaite réduire sa dépendance vis-à-vis des réseaux de paiement américains et autres réseaux étrangers. Pourtant, l’euphorie est encore de mise en Belgique.

Moins dépendante de l’étranger

Le 23 juin 2026, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a approuvé l’euro numérique : celui-ci doit fonctionner comme de l’argent liquide numérique, c’est-à-dire non pas sous forme de billets ou de pièces, mais sous forme de crédit dans un portefeuille numérique ou une application, émis directement par la Banque centrale européenne.