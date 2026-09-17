Decathlon remet en service des vélos d’occasion provenant de contrats de location

Decathlon étend son offre de location de vélos aux modèles reconditionnés. Après une révision technique, les vélos d’occasion font l’objet d’un deuxième contrat de location, ce qui devrait rendre les abonnements moins chers et donc plus accessibles tant pour les employeurs que pour les particuliers.

« Re-lease » avec des vélos reconditionnés

Avec cette formule dite de « re-lease », Decathlon souhaite réduire le prix d’entrée de gamme des vélos de qualité. L’enseigne annonce des réductions allant jusqu’à 60 % par rapport au prix d’un vélo neuf et offre une garantie de deux ans sur les modèles reconditionnés.