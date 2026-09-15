La chaîne néerlandaise de magasins de vélos Bike Totaal s’implante en Belgique

Une nouvelle chaîne de magasins de vélos fait son apparition : le 1er octobre, la société néerlandaise Bike Totaal s’implante en Belgique avec six magasins franchisés. Ce concept rassemble, via la franchise, des magasins de vélos indépendants existants, qui poursuivront désormais leurs activités sous le nom de Bike Totaal.

Du savoir-faire à l’envergure

Les premières succursales belges sont situées à Ingelmunster, Kortessem, Herselt, Maldegem, Pelt et Sint-Eloois-Vijve. À terme, le groupe souhaite développer un réseau couvrant toute la Flandre, puis s’étendre ailleurs en Belgique via le modèle de franchise, tant en ville qu’en dehors des agglomérations. Bike Totaal compte plus de 170 magasins aux Pays-Bas et fait partie du Dynamo Retail Group qui, selon ses propres dires, est présent avec 840 magasins de vélos aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.