Wijnegem Shopping Center organise un salon dédié aux cartes Pokémon

Le centre commercial Wijnegem Shopping Center organise le 12 septembre une journée consacrée aux cartes Pokémon, avec un salon pour les collectionneurs et des animations dans différents magasins. Cet événement est organisé à l’occasion du trentième anniversaire de Pokémon.

Les magasins se joignent à la fête

Au premier étage, plus d’une centaine de tables seront dressées, proposant des cartes Pokémon et des objets de collection associés. Les visiteurs pourront y acheter, vendre et échanger des cartes. Le créateur de contenu MrKrul, qui compte selon les organisateurs environ un million d’abonnés, participera également à une séance d’échange.

Plusieurs magasins du centre commercial s’associent à l’événement en proposant des produits et des promotions liés à Pokémon. Le centre commercial de Wijnegem profite ainsi de cet événement pour orienter les visiteurs vers les commerçants participants. Le Pokémon Card Day se déroule pendant les heures d’ouverture habituelles et l’accès est gratuit.