JYSK ouvre ses premiers magasins sur d’anciens sites Cora

JYSK poursuit son expansion en Belgique avec l’ouverture de trois nouveaux magasins. L’enseigne scandinave spécialisée dans l’ameublement ouvre ce mois-ci de nouveaux points de vente sur les anciens sites Shopping Cora à Anderlecht, Châtelineau et Rocourt.

Une première dans les centres commerciaux

Dix nouveaux magasins ont déjà ouvert leurs portes cette année, dont huit sur d’anciens sites Leen Bakker. Avec cette nouvelle série d’ouvertures, l’enseigne s’implante désormais également sur tous les anciens sites Cora, qui sont réaménagés par Mitiska REIM. Les premières ouvertures sont prévues le 8 juillet à Anderlecht et Châtelineau, puis à Rocourt le 22 juillet. Chaque magasin emploiera environ dix collaborateurs.