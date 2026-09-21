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Écrit par Pauline Neerman
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Première fissure dans la continuité promise après le rachat de Flying Tiger

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Maison & Déco21 septembre, 2026

Moins de six mois après que Modella Capital a promis, lors du rachat de Flying Tiger Copenhagen, de soutenir l’équipe de direction en place, le directeur financier Christian Kofoed Hertz Jakobsen quitte l’entreprise. Après sept ans, il démissionne également de son mandat au conseil d’administration.

Soutien explicite

Flying Tiger Copenhagen connaît un nouveau changement à sa tête. Le directeur financier Christian Kofoed Hertz Jakobsen quitte le détaillant danois après sept ans et se retire également du conseil d’administration. Son départ intervient peu après le rachat de l’entreprise par le fonds d’investissement britannique Modella Capital.

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