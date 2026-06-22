El Corte Inglés change à nouveau de PDG après seulement huit mois

El Corte Inglés change une nouvelle fois de PDG : le conseil d’administration a nommé à l’unanimité Javier Catena au poste de PDG, tandis que Santiago Bau quitte l’entreprise après à peine huit mois. Catena devient ainsi le septième PDG de la chaîne de grands magasins espagnole en l’espace de quelques années.

Un retour aux sources

La nomination de Catena est la première grande décision stratégique prise sous la direction de Cristina Álvarez, qui a succédé en janvier à sa sœur Marta Álvarez à la présidence du conseil d’administration. Elle fait revenir Javier Catena, qui avait quitté son poste de directeur des opérations (COO) au sein de la chaîne de grands magasins en octobre 2025.