Hausse de 26 % des bénéfices pour Tendam (Cortefiel, Women’secret)

Tendam, le groupe de mode espagnol derrière les marques Cortefiel, Springfield et Women’secret, se développe sur tous les fronts et nourrit de grandes ambitions. Plus de 100 nouvelles ouvertures de magasins sont prévues d’ici 2026.

Écosystème omnicanal

Tendam affiche un chiffre d’affaires de 1,47 milliard d’euros, soit une hausse de 6,8 % par rapport à l’année précédente, et un bénéfice net de 112 millions d’euros, ce qui représente une croissance de 26 %. La marge brute s’est élevée à 62,4 %, tandis que l’EBITDA a augmenté de 9,4 % pour atteindre 368 millions d’euros.