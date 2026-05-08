La marque de jeans Lee est en vitrine

Kontoor Brands annonce son intention de vendre sa filiale Lee. Les négociations seraient déjà à un stade avancé, plusieurs parties ayant manifesté leur intérêt. Cette décision fait suite à de solides résultats pour le premier trimestre.

Priorité à Wrangler et Helly Hansen

La décision de vendre Lee découle de la réorientation stratégique de Kontoor Brands. L’entreprise souhaite se concentrer davantage sur ses autres marques, notamment Wrangler et Helly Hansen, qui devraient assurer la croissance en 2026.