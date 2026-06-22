LolaLiza tente à nouveau sa chance à l’étranger

Suite au rachat par ses cadres, LolaLiza a non seulement de nouveaux propriétaires, mais aussi de nouvelles ambitions. En Belgique, la direction voit un potentiel dans 15 régions supplémentaires. La chaîne souhaite également tenter sa chance en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Une quinzaine de régions supplémentaires en Belgique

« Mon rêve est de devenir une marque européenne », déclare Joachim Rubin, PDG et copropriétaire, dans De Tijd. LolaLiza compte aujourd’hui 90 magasins, dont 83 en Belgique, deux au Luxembourg et cinq en France. La marque vend également ses produits via des boutiques de mode indépendantes et des plateformes en ligne telles que Zalando. C’est surtout sur ces derniers piliers que la chaîne souhaite désormais se développer à l’international.