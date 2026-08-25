Marks & Spencer s’étend à 22 marchés européens via Zalando

Marks & Spencer (M&S) a étendu son partenariat avec Zalando: grâce à cette plateforme de mode allemande, le détaillant britannique peut désormais servir de manière rentable les consommateurs de 22 marchés européens.

Délais de livraison plus courts, coûts réduits

Zeos, la branche logistique B2B de Zalando, se chargera désormais du traitement des commandes en ligne de M&S dans 22 pays européens, dont les principaux marchés en ligne du détaillant : la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne. C’est ce qu’annonce la chaîne de grands magasins britannique dans un communiqué de presse. Cette nouvelle collaboration devrait accélérer la croissance du canal en ligne de M&S dans toute l’Europe, tout en réduisant les coûts logistiques de près de moitié.

Cette extension fait suite à un essai concluant mené en Pologne, au cours duquel la demande des clients a augmenté de 22 % et le taux de conversion s’est amélioré de plus de 97 %. Parallèlement, les délais de livraison ont été raccourcis et les frais d’expédition ont baissé de 58 %. Le traitement des retours s’est également considérablement amélioré : le délai de traitement est passé de 35 jours maximum à seulement huit jours, ce qui permet de remettre les produits en vente plus rapidement et d’accroître leur disponibilité pour les clients.