Pandora nomme un nouveau directeur général pour l’Europe du Sud

Pandora réorganise sa structure en Europe : la chaîne de bijouterie danoise nomme Éric Lejeune au poste de directeur général pour la France, l’Espagne et le Portugal. Il aura pour mission de stimuler la croissance de la marque dans ces pays.

« Une position unique »

« Protéger, servir et faire croître des marques fortes a toujours été ma principale motivation. Pandora s’est forgé une position unique, solidement ancrée dans l’expression de soi et la durabilité, et est devenue un leader mondial dans sa catégorie », déclare le nouveau dirigeant. « Je suis particulièrement enthousiaste et honoré de participer à la prochaine phase de croissance de cette entreprise pionnière. »