Zalando lors de l’Omnichannel Congress : « 90 % de notre contenu promotionnel est créé à l’aide de l’IA »

Zalando est une entreprise technologique axée sur la mode, et non l’inverse. C’est ce qu’a confirmé Laura Toledano, directrice générale pour l’Europe occidentale, lors du RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress : la plateforme de mode mise pleinement sur l’IA pour accélérer sa croissance, son efficacité et la fidélisation de sa clientèle – et cela se fait déjà à une vitesse fulgurante.

Du retail à une plateforme tech

Zalando construit délibérément un écosystème évolutif qui repose sur l’intelligence artificielle, les données et la logistique. Avec des activités dans 29 pays européens, plus de 62 millions de clients et un volume brut de transactions de plus de 17 milliards d’euros, y compris la société rachetée About You, l’entreprise opte pour une stratégie qui n’a plus grand-chose, voire plus rien, à voir avec le commerce de détail traditionnel.