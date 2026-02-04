Des microboutiques aux spectacles artistiques : voici à quoi ressemblait le design commercial en 2025

L’année passée, les détaillants ont fait tout leur possible pour égayer les consommateurs avec de nouveaux concepts et designs de magasins. Dans une année marquée par l’incertitude et la prudence des consommateurs, les marques réagissent avec imagination, raffinement et des formats plus compacts.

1. Le confort, un luxe pour tous

En 2025, l’expérience semblait être la réponse stratégique à la pression structurelle. « The show must go on », a-t-on entendu plus d’une fois dans le secteur, et cette devise s’est manifestée dans les rues commerçantes du monde entier. Les tons doux, les matériaux chaleureux et le confort haut de gamme ont dominé tous les segments, y compris celui des discounters. Ainsi, même Lidl a développé à Berlin un concept nettement plus luxueux pour les grands magasins Galeria.

Lidl @Galeria Berlin

Le confort et les expériences haut de gamme ne sont plus réservés à la catégorie luxe. Standaard Boekhandel et Club ont installé des coins lecture qui transforment le magasin en salon. Zara a étendu son réseau de cafés en magasin, et King Jouet a expérimenté une véritable salle de jeux « King’Dultes » pour adultes.

2. Magasin ou galerie d’art ?

Tout n’était cependant pas doux et intime : certaines marques de détail ont misé sur des explosions de spectacle visuel. Des marques conceptuelles telles qu’Adererror et Gentle Monster ont renforcé leur réputation avec de nouveaux magasins qui mêlent installations, architecture et art moderne pour offrir des expériences totales.

Gentle Monster Paris

Mais Zara a également réuni mode, design et architecture, en collaboration avec le designer belge Vincent Van Duysen. L’objectif : créer un attrait émotionnel que le commerce en ligne ne peut reproduire.

3. La commodité est essentielle

Mais tout ne doit pas nécessairement être aussi clinquant, souligne Pär Lindbäck, directeur général de H&M: «Aujourd’hui, la commodité sans faille est l’essence même de l’expérience de vente au détail ». Selon lui, les caisses en libre-service, les technologies intelligentes et les intégrations omnicanales offrent le confort que les gens recherchent vraiment. Plutôt que de basculer entre deux extrêmes, l’expérience artistique et l’efficacité basée sur les données se rejoignent.

H&M Lange Munt Gand

Ainsi, 2025 a également été l’année des microformats. La tendance vers un commerce de détail plus petit, plus flexible et plus efficace s’est accélérée, en particulier dans les zones urbaines. Les détaillants de sport Decathlon et A.S. Adventure ont agrandi leurs magasins en ville, en misant sur la proximité et la rotation rapide. Carrefour a testé The Box, un magasin mobile de moins de 50 m² à Bruxelles, tandis que Colruyt Group a ouvert pour Okay un magasin autonome dans un conteneur proposant des produits végétaux.