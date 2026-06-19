Alle Europese webshops moeten vanaf vandaag “herroepingsknop” hebben

Vanaf 19 juni 2026 moeten alle webshops in de Europese Unie een duidelijke herroepingsfunctie in hun app of op hun website hebben. De bedoeling is dat consumenten online aankopen net zo makkelijk kunnen annuleren als ze doen, in één klik.

“Aankoop ongedaan maken”

De maatregel, die voortvloeit uit een Europese richtlijn, moet het bestaande herroepingsrecht toegankelijker maken. Vandaag moeten klanten hun onlineaankoop vaak nog via een formulier annuleren of retourneren, maar dat hoort vanaf nu via één klik op een knop te kunnen. De knop moet bovendien vrij toegankelijk zijn, zonder eerst in te loggen of een klantendienst te contacteren.