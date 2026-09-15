Bol zet AI naast de zoekbalk

Bol maakt zijn AI-shoppingassistent Shophulp vanaf vandaag beschikbaar voor alle klanten. De bètaversie moet consumenten helpen om minder via zoekwoorden en filters en meer via een gesprek tot een productkeuze te komen.

Naar persoonlijke begeleiding

Shophulp staat voortaan naast de zoekbalk in de app en op de website. Klanten kunnen in gewone taal uitleggen wat ze zoeken, waarna de assistent aanvullende vragen stelt, producten vergelijkt en aanbevelingen doet op basis van onder meer productkenmerken, prijzen en levertijden. Wie bijvoorbeeld voor het eerst gaat kamperen, kan bestemming, seizoen en aantal reizigers invoeren. Shophulp kan vervolgens geschikte producten voorstellen en een pak- of boodschappenlijst samenstellen.

Op verzoek kan de assistent ook eerdere aankopen en verlanglijstjes meenemen. Daarmee zet Bol een volgende stap richting persoonlijker productadvies. “We zien online winkelen verschuiven van zoeken en vergelijken naar persoonlijke begeleiding”, zegt Ronald van Rijn, Chief Product, Technology & Data Officer bij Bol.

Ook voor verkooppartners verandert de vindbaarheid, want Shophulp kijkt niet alleen naar zoektermen, maar ook naar productinformatie en kenmerken. Goede productdata wordt daardoor nog belangrijker voor wie via Bol gevonden wil worden. Bol testte de assistent de voorbije maanden met een beperkte groep gebruikers en breidt de bètaversie nu uit naar alle klanten.