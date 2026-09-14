“Lokale handelaars eerste slachtoffer van belasting op huis-aan-huisfolders”

De Coalitie Winkels en Reclame verstuurt deze week een aangetekende communicatie naar 476 Belgische burgemeesters, om hen te wijzen op de “disproportionele” belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk, die lokale handelaars benadeelt.

Ongelijk speelveld

De coalitie, bestaande uit retailers, drukkerijen en distributiebedrijven (waaronder BD Media), vraagt lokale besturen om mee te werken aan een gelijk speelveld en zo lokale handelaars met fysieke winkels te ondersteunen. “Fysieke winkels en lokale handelaars zijn het eerste slachtoffer van de belasting op huis-aan-huisfolders,” stelt Hans Helsen, die de coalitie vertegenwoordigt.

Huis-aan-huis-communicatie vertegenwoordigt naar schatting slechts 5% van het opgehaalde papier- en kartonvolume, maar draagt wel de volledige belasting. “Omdat enkel deze sector belast wordt, betalen wij op die manier indirect mee voor de verwerking van kartonnen verpakkingen van grote buitenlandse spelers, die een veel groter aandeel hebben in diezelfde afvalstroom. Dit creëert een ongelijk speelveld”, stelt hij. De coalitie vraagt niet om reclamefolders compleet vrij te stellen van milieubeleid. “Wij vragen om éénzelfde milieunorm toe te passen over de volledige levenscyclus van consumptie, communicatie, verpakking en afval.”

Twee opties

De coalitie schuift daarbij twee concrete opties naar voren: de gemeentelijke belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk afschaffen, zoals de stad Antwerpen eerder deed; of de heffing minstens uniformiseren en afstemmen op het tariefniveau van Fost Plus, het Belgische systeem voor de inzameling en recyclage van verpakkingsafval. Volgens de analyse van de coalitie ligt de heffing in Vlaanderen gemiddeld zeven maal hoger dan het Fost Plus-tarief, met uitschieters tot 42 maal het Fost Plus-tarief.

Eerder dit jaar startte de coalitie verschillende juridische procedures op voor de Raad van State, gericht op de vernietiging van een hele reeks model-belastingreglementen betreffende ongeadresseerde reclame. Ook wil de coalitie overleggen met minister Crevits omdat het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) verwijst naar elektronische informatieverspreiding als meer milieuvriendelijk alternatief, terwijl recente studies net het omgekeerde aantonen.