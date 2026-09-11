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Geschreven door Pauline Neerman
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YouTube Shopping in Nederland van start met Bol

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Algemeen11 september, 2026

YouTube stort zich ook in Nederland op de groeiende markt voor social commerce met de introductie van zijn Shopping-affiliateprogramma. Webwinkel Bol sluit zich als eerste grote partner aan bij het initiatief.

Creators en retailers verbinden

Via het programma kunnen creators producten van aangesloten retailers rechtstreeks taggen in hun video’s, YouTube Shorts en livestreams. Kijkers klikken via deze tags door naar het product en kunnen het direct aanschaffen. De videomaker ontvangt een commissie over de gegenereerde verkopen. Om in aanmerking te komen, dienen kanalen wel minimaal 500 abonnees te hebben.

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