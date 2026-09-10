Datalek bij De Bijenkorf: wel degelijk klantgegevens ingezien

De Bijenkorf bevestigt dat onbevoegden bij het grote datalek van logistiek partner CEVA inderdaad toegang hebben gehad tot persoonsgegevens van klanten. Eerder werd dit al vermoed, maar nu is de warenhuisketen zeker. Het incident raakte ook andere grote bedrijven, waaronder Bol, Ace & Tate, Zalando en ING.

Toegang tot bestelgegevens

Het beveiligingsincident bij logistiekverlener CEVA begin augustus, dat verschillende Nederlandse retailers trof, blijkt ernstiger dan aanvankelijk duidelijk was. Uit onderzoek van de logistiek dienstverlener blijkt dat onbevoegden het systeem met klantgegevens daadwerkelijk hebben ingezien. De Bijenkorf informeert getroffen klanten per e-mail.