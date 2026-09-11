[In Beeld] Wingzz China: van Ikea-leefcenters tot de innovatie-express

Van een winkelcentrum opgebouwd als verblijfsplek, in Hangzhou hoe een logistiek bedrijf nieuwe technologie rechtstreeks koppelt aan de werkvloer. Op dag 3 en 4 van retailtour Wingzz China werd innovatie zo nog tastbaarder.

Retail als bestemming

Dag drie speelde zich af in Livat Shanghai, het gemengde complex van Ikea-winkeluitbater Ingka Centres. Daar zit retail niet geïsoleerd in een winkeldoos: winkels, horeca, kantoren, gedeelde werkplekken en evenementen zitten in één omgeving verweven. Tijdens de rondleiding langs lokale merken viel vooral op hoe sterk de bestemming rond verblijf wordt georganiseerd. De winkel is maar één onderdeel van het geheel: bezoekers moeten er ook kunnen eten, werken, afspreken en deelnemen aan activiteiten.