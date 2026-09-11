Loppe brengt Deense “tweedehandssupermarkten” naar Vlaanderen

Op 17 oktober opent in het Oost-Vlaamse Maldegem Loppe, een tweedehandswinkel waar particulieren zelf rekruimte huren om spullen te verkopen. De initiatiefnemers willen het concept later uitrollen naar andere Belgische steden.

Fysieke Vinted

Loppe neemt zijn intrek in een pand van 1.000 vierkante meter naast Euroshop, waar vroeger Leen Bakker zat. Er komen 750 rekken die particulieren voor 12 euro per week kunnen huren. Ze bepalen zelf welke spullen ze aanbieden en tegen welke prijs, terwijl Loppe de betaling aan de kassa afhandelt. Ook lokale makers kunnen bij Loppe een rek huren.

Het concept is geïnspireerd op de Deense keten Kirppu, die op een zelfde manier tweedehandsartikelen in uiteenlopende categorieën verkoopt. “Beschouw het als een fysieke versie van Vinted of 2dehands”, zeggen initiatiefnemers Alexander Dewever en Lea Kappelgaard-Sury tegenover het Nieuwsblad. “Maar dan zonder het gedoe van kopers die niet komen opdagen of afpingelen of zonder te moeten inpakken of verzenden.”

Helemaal nieuw is het model niet in België. In 2021 opende in Fléron al een vestiging van de Deense keten Børneloppen, gespecialiseerd in tweedehands kinderspullen. De geplande uitbreiding naar meerdere Waalse en Brusselse winkels kwam er voorlopig niet. Toch ziet ook Loppe het meteen groots: “het is onze ambitie om er een keten van te maken”, aldus de oprichters.