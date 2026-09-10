John Lewis en Waitrose verliezen 124 miljoen pond aan hittegolven

John Lewis Partnership heeft in de eerste jaarhelft zijn verlies fors zien oplopen. Volgens de eigenaar van de Britse retailketens John Lewis en Waitrose drukken aanhoudende investeringen, hogere kosten en voorzichtige consumenten op het resultaat.

Dure hittegolven

Het semester eindigde op een verlies voor belastingen van 124 miljoen Britse pond (145 miljoen euro), tegenover 88 miljoen pond (103 miljoen euro) in dezelfde periode van 2025. De groep, die 36 warenhuizen en meer dan 300 Waitrose-supermarkten uitbaat, koppelt de terugval aan “voortdurende investeringen in onze transformatie, een uitdagender handelsklimaat en de gestegen kosten van zakendoen”. Dat zegt voorzitter Jason Tarry bij de voorstelling van de halfjaarcijfers, volgens The Guardian.