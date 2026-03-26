Britse marktplaats OnBuy gaat live in acht nieuwe landen

De snel groeiende marktplaats OnBuy gaat nu ook live in Zweden, Noorwegen, Denemarken, Polen, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Zwitserland. Daarmee is het platform aanwezig in 21 Europese landen.

Sterke groei

Afgelopen najaar lanceerde OnBuy al in twaalf Europese markten: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovakije en Spanje. Daar boekte het bedrijf sterke prestaties, met een groei van de kwartaalomzet met 152% en een stijging van 300% in gemiddelde maandelijkse bezoeken, aldus een persbericht.

De resultaten bevestigen een Europese verschuiving richting marketplaces die retailers ondersteunen in plaats van met hen te concurreren, zegt OnBuy. Het platform schrijft zijn succes toe aan de combinatie van transparante tarieven, een niet-concurrentiemodel en een aantrekkelijk cashbackprogramma.

“Wij zijn de enige marketplace die klanten bij elke aankoop echte cashrewards biedt. Dat stimuleert herhaalaankopen, verhoogt de customer lifetime value en geeft retailers vanaf dag één een concurrentievoordeel – een voordeel dat ze nergens anders krijgen”, zegt Cas Paton, CEO en oprichter van OnBuy.