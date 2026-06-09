eBay zet in op live shopping met wereldwijde campagne

eBay lanceert een nieuwe wereldwijde merkencampagne, specifiek voor “live commerce”. De campagne positioneert eBay Live als antwoord op passief scrollen: het platform benadrukt de opwinding en de fun van shoppen via livestream-veilingen.

Livestreams met Pokémon en Labubu

Live commerce wint wereldwijd aan populariteit, en eBay Live wil zich profileren als de bestemming bij uitstek. De campagne richt zich op verschillende doelgroepen, waaronder mode- en verzamelfanaten. Vooral in de categorie verzamelobjecten boekt eBay Live immers succes: livestreams rond Pokémon-kaarten, sportmemorabilia en strips lokten al duizenden kijkers.