Geschreven door Jorg Snoeck
Haalt Amazon in Nederland Bol stilaan in?

Algemeen9 februari, 2026

Amazon overtrof in december Bol qua zoekvolume in Nederland. De Amerikaanse e-commercereus wordt ook steeds zichtbaarder in de productcarrousels van de zoekmachine. Wordt de leiderschapspositie van Bol bedreigd?

Productcaroussels op draaimolen

De jarenlange investeringen van Amazon in de zoekmachines begint vruchten af te werpen, aldus een analyse van dataplatform Productrise. Door ruim een miljoen producten te tracken in Nederlandse zoekresultaten, merkt het platform dat Amazon sinds oktober 2025 steeds vaker opduikt in organische shoppingblokken.

