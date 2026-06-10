Fay Van Weddingen (Ava) is nieuwe voorzitter Comeos

Handelsfederatie Comeos heeft op 10 juni Fay Van Weddingen, co-CEO van Ava, benoemd tot nieuwe voorzitter. De opvolgster van Erwin Van Osta (Hubo) wil de sector nog sterker positioneren als innovatieve, duurzame en economische motor van België.

“Kijken naar wat ons verbindt als handelaars”

Met Fay Van Weddingen kiest Comeos voor een voorzitter met een sterke verankering in ondernemerschap en handel. Als co-CEO van familiebedrijf Ava is zij al jarenlang actief binnen de federatie. Zij kent de uitdagingen van de sector van binnenuit. “Ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin waar durf en verantwoordelijkheid centraal stonden,” zegt ze.

“Na het overlijden van mijn vader bouwde mijn moeder het familiebedrijf verder uit. Ondernemen zit in mijn DNA. Vandaag staan we voor nieuwe, complexe uitdagingen die vaak tegelijk spelen. Dat vraagt geen kleine aanpassingen, maar diepgaande innovatie en transformatie. Naast uitdagingen zie ik vooral ook kansen, die we enkel kunnen grijpen als we samen kijken naar wat ons verbindt als handelaars. Ik ben fier dat ik als voorzitter van Comeos kan bijdragen om onze sector verder uit te bouwen.”

“Essentiële schakel in de economische en maatschappelijke dynamiek”

De nieuwe voorzitter benadrukt de cruciale rol van de retailsector: “Handel en diensten zorgen voor werkgelegenheid in alle lagen van de bevolking en zijn dus een essentiële schakel in de economische en maatschappelijke dynamiek van het land. Het is essentieel dat we dat allemaal ook hier blijven verankeren.”

Comeos zet de komende jaren in op dossiers rond innovatie, duurzaamheid en een gelijk speelveld, met als doel de competitiviteit van de Belgische handel te vrijwaren en te versterken. Van Weddingen volgt Hubo-CEO Erwin Van Osta op, die na twee intense mandaten het voorzitterschap overdraagt. Hij leidde de federatie door ongeziene uitdagingen, van pandemie tot energiecrisis en structurele veranderingen in consumentengedrag.

Fay Van Weddingen spreekt samen met haar broer Koen, co-CEO van Ava, op de Retail Marketing Day van RetailDetail, op 24 september in Brussel. Nog tot eind deze maand kan je tickets bestellen tegen voordelig vroegboektarief.