Galeria dreigt 33 warenhuizen te sluiten

De toekomst oogt onzeker voor 33 van de in totaal 80 vestigingen van Duitse warenhuisketen Galeria. Als de huur niet kan verlaagd worden, zullen de winkels mogelijk voorgoed de deuren sluiten.

In gesprek met verhuurders

Galeria onderzoekt 33 vestigingen op hun rendabiliteit. De retailer wil met de verhuurders onderhandelen over de huurvoorwaarden en aanpassingen van de oppervlakte. Mocht er geen haalbare oplossing worden gevonden, dan komt het voortbestaan van de betreffende winkel in gevaar. Voor sommige vestigingen zijn de gesprekken al gaande, bij andere zullen ze nu van start gaan, meldt het Duitse persbureau dpa. Op de lijst staan onder andere vier winkels in Berlijn en drie in Keulen naast winkels in Hamburg, Koblenz en München.