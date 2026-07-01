Wat maakt de beste horeca- en retailbedrijven van België zo goed?

Van seizoenspieken tot de dagelijkse vloer: de beste retailbedrijven van België doen iets wat anderen niet doen. Maar wat precies? Een nieuw onafhankelijk benchmarkonderzoek voor de Belgische horeca- en retailsector zoekt het uit.

Een eerlijk beeld

Koplopers is het grootschalige benchmarkonderzoek van Strobbo, RetailDetail en Foodservice Alliance: honderden zaakvoerders, operatiemanagers en HR-verantwoordelijken brengen samen in kaart wat de beste horeca- en retailbedrijven van België anders doen.

Met een korte, anonieme bevraging hoopt Koplopers een eerlijk beeld te krijgen van de sector. De vragen gaan over de uitdagingen van leidinggeven in retail: hun visie op leiderschap en groeistrategie, hoe je consistentie bewaart over meerdere vestigingen, personeelsplanning en uitdagingen op piekmomenten tot de rol van technologie en planningsoftware.

Benchmark jouw zaak

Alle inzichten worden in najaar 2026 gebundeld in het gratis Koplopers-benchmarkrapport, dat alle deelnemers ook zelf – als eerste – ontvangen. Met die benchmark kunnen handelaars ook zelf hun aanpak van planning, leiderschap en groei vergelijken met die van honderden retailbedrijven in België.

Wat maakt de beste retailers van België zo goed?