[In Beeld] Bol wil vertrouwen tastbaar maken met Billie en Boxie

Bol lanceert met ‘Effe bollen’ een nieuwe merkcampagne rond zorgeloos winkelen. De hoofdrollen gaan naar Billie en Boxie, twee merkfiguren die het vertrouwen in het platform een herkenbaar gezicht moeten geven.

“Wie kan ik vertrouwen?”

Bol wil zich in een steeds vollere e-commercemarkt nadrukkelijker onderscheiden met vertrouwen. De nieuwe campagne ‘Effe bollen’ moet tonen dat consumenten bij het platform zonder twijfel en zonder gedoe kunnen winkelen: van inspiratie en aankoop tot levering, service en retour.

Volgens bol groeit de behoefte aan zekerheid bij consumenten. Inspiratie komt vandaag overal vandaan, van sociale media tot internationale platformen en artificiële intelligentie, maar die overvloed aan keuze maakt online winkelen niet per se eenvoudiger.

“In een wereld waarin je alles overal kunt kopen, wordt de vraag niet meer ‘waar vind ik het?’, maar ‘wie kan ik vertrouwen’?”, zegt Fiona Vanderbroeck, Director Consumer & Marketing bij bol. “We zien dat meer keuze niet automatisch leidt tot meer vertrouwen. Juist het tegenovergestelde. Daarom kiezen wij er bewust voor om vertrouwen weer centraal te zetten in hoe mensen bij ons shoppen.”

Billie en Boxie

Met ‘Effe bollen’ vertaalt Bol dat vertrouwen naar een licht en humoristisch campagneconcept. Het merk koppelt het aan goede prijzen, snelle levering, eenvoudig retourneren en service die met de klant meedenkt.

Centraal in de campagne staan Billie en Boxie. Billie maakte al langer deel uit van de merkwereld van bol, maar krijgt nu een prominentere rol in de communicatie. Het personage moet sympathiek, attent en behulpzaam overkomen. Boxie is nieuw en vertrekt visueel van de herkenbare Bol-verpakking. De sidekick krijgt volgens Bol een neus voor goede deals en moet het campagneconcept meer eigenheid geven.

Trams in Gent en Antwerpen

De campagne loopt in Vlaanderen en Nederland via televisie, online, sociale media, radio en out-of-home. Van 30 juni tot en met 27 juli rijden trams in Gent en Antwerpen bijvoorbeeld volledig rond in ‘Effe-bollen’-stijl. Daarnaast verschijnen campagne-uitingen in stations: in Oostende worden trapleuningen gewrapt, terwijl Gent-Sint-Pieters en Brugge grote LED-schermen krijgen.