Hamilton Bright heet nu Smollan

(Publireportage) De overstap van Hamilton Bright naar Smollan is meer dan een nieuwe naam. Het is de bundeling van lokale betrokkenheid en internationale slagkracht, ontworpen om merken te laten winnen in een steeds complexere shopper journey.

Een vertrouwde naam, een nieuwe toekomst

Op 20 januari 2026 heeft Hamilton Bright een belangrijke stap gezet in haar ontwikkeling: het bedrijf is verdergegaan onder de naam Smollan. Deze naamsverandering markeert niet zomaar een nieuwe merknaam, maar een bewuste strategische keuze die de positie van het bedrijf in de Benelux én daarbuiten versterkt.

Meer dan 25 jaar was Hamilton Bright een vertrouwde partner voor merken in sectoren als FMCG, consumentenelektronica, beauty & health care en DIY-branches. In die periode heeft het bedrijf een sterke reputatie opgebouwd door merken te ondersteunen met field sales, merchandising, activaties, instore experience en retail-ondersteuning op de winkelvloer.

Smollan: de kracht van een wereldmerk

Hamilton Bright is internationaal geen onbekende. Het bedrijf maakt sinds 2017 deel uit van de Smollan Group, een van de grootste spelers in fieldmarketing en retail solutions wereldwijd. Met meer dan 90.000 collega’s in meer dan 60 landen is Smollan een internationale partner voor merken die impact willen maken op de winkelvloer en daarbuiten.

Dat Hamilton Bright nu officieel Smollan geworden is, is geen breuk met het verleden, maar een logische en krachtige stap vooruit. Door deze naamswijziging ontstaat er één herkenbare internationale identiteit. Dat zorgt voor meer slagkracht, meer efficiëntie en een duidelijker positionering richting klanten en partners.

Welke voordelen heeft dit voor merken en retailers?

Door de volledige integratie binnen het Smollan-merk krijgen klanten toegang tot de voordelen van een wereldwijd netwerk, zonder in te leveren op lokale expertise. Dat vertaalt zich in duidelijke voordelen:

Internationaal bereik

Klanten profiteren van een organisatie die wereldwijde expertise, best practices en innovatieve oplossingen combineert met lokale uitvoering.

Toegang tot technologie en data

Door mondiale systemen en technologie te integreren, kan Smollan data slimmer benutten om shopper interacties te analyseren en te optimaliseren.

Creatieve kracht

Internationale creativiteit en lokale uitvoering gaan hand in hand om campagnes te ontwikkelen die relevant en impactvol zijn voor de doelgroep.

Een veelgehoorde vraag bij een rebranding is: “Wat verandert er voor onze klanten?” Het antwoord is duidelijk: niet de kwaliteit, niet de aanpak en niet de mensen die je kent. Hoewel de naam verandert, blijft de kern van wat het bedrijf sterk maakt onveranderd:

● Persoonlijke aandacht en korte lijnen; teams blijven lokaal betrokken in Nederland en België.

● Vertrouwde contactpersonen blijven aanspreekpunt voor klanten.

● De focus op resultaat, betrokkenheid en klantgericht werken staat nog steeds centraal.

Waarom fieldmarketing onmisbaar is in het huidige retaillandschap.

Fieldmarketing is onmisbaar in het huidige retaillandschap. Consumenten oriënteren zich steeds vaker online, maar nemen hun aankoopbeslissing vaak nog in of rondom de fysieke winkel. De rol van fieldmarketing verschuift mee: van zichtbaarheid alleen naar relevante merkbeleving op het juiste moment in de shopper journey.

Smollan ondersteunt klanten daarom niet alleen met klassieke disciplines zoals merchandising en sales support, maar ook met activatiecampagnes, sampling-events, digitale touchpoints en andere contactmomenten die aansluiten bij hoe consumenten vandaag de dag shoppen.

Technologie speelt daarin een steeds grotere rol. Met geavanceerde tools voor data-analyse, shopper insights en KPI-meting maakt Smollan resultaten inzichtelijk en meetbaar. Essentieel in een markt waar marketingbudgetten kritisch worden bekeken en rendement centraal staat.

Van operationeel uitvoerder naar strategisch partner

De rol van fieldmarketing is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar de focus vroeger vooral lag op uitvoering, verschuift deze steeds meer naar strategische ondersteuning. Smollan is hierin meegegroeid en positioneert zich nadrukkelijk als partner die verder kijkt dan de winkelvloer alleen.

Door data te combineren uit verschillende bronnen, van winkelvloerobservaties tot online prestaties en verkoopcijfers, ontstaat een goed inzicht in wat wel en niet werkt. Die inzichten vormen de basis voor gerichte adviezen over optimalisatie, efficiëntie en rendement. Zo helpt Smollan merken niet alleen om zichtbaar te zijn, maar ook om aantoonbaar beter te presteren.

Navigeren in een diffuse shopper journey

De shopper journey is de afgelopen jaren sterk gefragmenteerd. Consumenten laten zich inspireren via social media, websites en influencers, vergelijken producten online en maken hun uiteindelijke keuze vaak pas in of nabij de fysieke winkel. Die combinatie van digitale en fysieke touchpoints maakt het voor merken uitdagender om op het juiste moment zichtbaar en relevant te zijn.

Juist daarom speelt fieldmarketing een verbindende rol. Smollan brengt strategie en uitvoering samen en vertaalt data en inzichten naar gerichte actie op de winkelvloer. Op basis van beschikbare data wordt bepaald waar, wanneer en met welke inzet ondersteuning nodig is. Dat betekent dat winkels worden bezocht op momenten waarop er daadwerkelijk iets te doen is, bijvoorbeeld tijdens piekperiodes, introducties of promoties.

Die flexibele aanpak maakt het mogelijk om snel op- en af te schalen. Extra inzet waar dat nodig is, minder waar het kan. Zo worden middelen effectiever ingezet en krijgen merken maximale zichtbaarheid precies op die momenten die ertoe doen binnen de shopper journey.

Retailmedia en nieuwe samenwerkingsvormen

Een andere belangrijke ontwikkeling binnen retail is de opkomst van retailmedia. Promoties worden steeds vaker centraal aangestuurd door retailers, waarbij meerdere merken worden samengebracht binnen één platform of campagne. Dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerking tussen retailers, fabrikanten en fieldmarketingpartners.

Smollan speelt hierin een faciliterende rol door de executie op de winkelvloer te ondersteunen en te zorgen dat retailmedia-campagnes ook fysiek tot leven komen. Daarmee groeit de rol van fieldmarketing van uitvoerend naar coördinerend en adviserend, met meer focus op afstemming en effectiviteit.

Terugblik en vooruitzicht

De overgang naar Smollan viel samen met een belangrijk moment: het 25-jarig bestaan van Hamilton Bright. Wat begon als een lokaal bedrijf in Nederland, groeide uit tot een vaste waarde met meerdere vestigingen in België en Nederland, met als doel merken en retailers versterken in het winkelpunt.

Onder de naam Smollan wordt die positie verder versterkt. Klaar voor een toekomst waarin omnichannel denken, data-innovatie en shopper experience bepalend zijn en waarin merken juist op de winkelvloer het verschil blijven maken.