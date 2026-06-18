Minister Beenders wil cadeaubonnen twee jaar geldig, maar “probleem dat niet bestaat”?

De Belgische minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil cadeaubonnen verplicht minstens twee jaar geldig maken. Daarmee wil hij vermijden dat consumenten hun geld verliezen omdat ze een bon te laat gebruiken. Unizo noemt het echter “onnodige wetgeving”.

Voorstel voor uniformiteit

Vandaag bestaan er geen algemene regels rond de geldigheidsduur van cadeaubonnen. Winkels en ondernemers bepalen zelf hoe lang een bon geldig blijft. Daardoor kunnen de voorwaarden sterk verschillen van handelaar tot handelaar. Volgens Beenders zorgt dat ervoor dat te veel cadeaubonnen ongebruikt blijven liggen of uiteindelijk in de vuilbak belanden.