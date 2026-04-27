Nieuw plan moet Brusselse winkelwijken nieuw leven inblazen

Met een leegstandspercentage van 18% en aanhoudende problemen rond netheid en veiligheid bevindt de retail in Brussel zich op een keerpunt: het stadsbestuur wil werk maken van commerciële diversiteit in de 25 winkelwijken van de hoofdstad.

Zes prioritaire wijken

Binnen de Brusselse vijfhoek, het stadscentrum dat binnen de kleine ring is gelegen, zijn meer dan 7.000 handelszaken gevestigd. Met 33,6 winkels per 1.000 inwoners ligt de winkeldichtheid er ruim boven het regionale gemiddelde van 18,5 maar de leegstand bedraagt er 18% en loopt op tot wel 21% in bepaalde wijken. Naast aanhoudende problemen op het vlak van netheid en veiligheid bedreigt de sterke opkomst van fastfood en snackbars de commerciële diversiteit. Kortom, tijd voor een actieplan, aldus schepen van Economische Zaken en Handel Didier Wauters (Les Engagés).