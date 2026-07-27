TikTok Shop werkt aan eigen antwoord op Amazon Prime

TikTok Shop wil de virale influencerspullen en impulsaankopen overstijgen: het onlineplatform test in de Verenigde Staten productabonnementen en een betalend lidmaatschap. Zo probeert TikTok voor regelmatig terugkerende klanten te zorgen.

Korting op herhaalaankopen

Sinds juni kunnen geselecteerde Amerikaanse verkopers abonnementen aanbieden op producten die consumenten regelmatig opnieuw kopen. Denk aan cosmetica, voeding, supplementen, verzorgingsproducten en dierenbenodigdheden, zo bericht Startup Fortune.