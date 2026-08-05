Uplace-opvolger Broeklin legt fundament voor opening in 2028

De ontwikkeling van Broeklin komt op gang. Op de voormalige Uplace-site in Machelen zijn de eerste grondwerken begonnen. Later dit jaar moet ook de eigenlijke bouw starten, met een geplande opening in 2028.

Van shoppingtempel naar gemengde stadswijk

De komende maanden maakt de aannemer het terrein bouwrijp. Machines zeven de bovenste grondlaag en verwerken het puin dat nog op de site aanwezig is. Het gaat volgens het gemeentebestuur niet om een bodemsanering, maar om voorbereidende ingrepen voor de volgende bouwfase. De werken zouden tot uiterlijk november duren en vormen “de opmaat naar de effectieve bouwwerken later dit jaar”, bericht Vrt Nws.

Met Broeklin krijgt de jarenlang omstreden Uplace-site een nieuwe invulling. Waar Uplace vooral bekendstond als een grootschalig winkelproject, kiest de ontwikkelaar nu voor een bredere mix van functies. Naast winkels komen er onder meer werkplekken, horeca, ruimte voor ondernemers, een concerthal en een stadsboerderij. Broeklin moet zo uitgroeien tot een gemengde wijk waar retail deel uitmaakt van een ruimer stedelijk ecosysteem.

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