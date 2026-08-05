Waarom Wibra honderd ‘Wibsters’ op concert van Pommelien Thijs trakteert
- 5 tips voor uw online bedrijfsstrategie: op weg naar (internationaal) succes met de Kaufland-marketplacesAlgemeen4 augustus, 2026
Stijgende kosten en verzadigde markten in de online verkoop vereisen nieuwe strategieën. Voor Nederlandse verkopers is het doel daarom duidelijk: ze moeten hun omzet verhogen zonder dat dit veel extra werk met zich meebrengt. De oplossing: snel en eenvoudig nieuwe verkoopkanalen openen en internationale groei realiseren – met Kaufland Global...