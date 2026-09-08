Hornbach verrast met aanhoudende straffe groei

Bij Hornbach klom in het voorbije kwartaal zowel de omzet als de winst stevig. De bouwmarktgroep groeit duidelijk sneller dan de doe-het-zelfmarkt, maar houdt ondanks die sterke prestaties vast aan zijn jaarprognose.

Robuuste vraag

De omzet van Hornbach Holding steeg tussen juni en eind augustus met 7,3% tot 1,81 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) nam nog sterker toe: met 12,8% tot 124,6 miljoen euro. Volgens Hornbach profiteerde de groep van een “robuuste klantenvraag” en van gemiddeld 1,3 extra verkoopdagen tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar.