Na Colruyt trekt ook Brico Planit naar Makro-site in Deurne

Er komt schot in de heractivering van de voormalige Makro-site in Deurne. Na de aankondiging dat Colruyt Professionals er opent op 16 september, zegt Brico Planit te mikken op begin 2027. De keten neemt er ook de bestaande drive-in in gebruik.

Winkel en drive-in

Brico Planit heeft een overeenkomst ondertekend om niet alleen circa 8.000 m² winkelruimte in het hoofdgebouw in gebruik te nemen, maar ook de ongeveer 11.000m² drive-in voor bouwmaterialen, waar klanten volumineuze en zwaardere producten op een toegankelijke manier kunnen afhalen.

Dat Colruyt Group op 16 september 2026 een nieuwe vestiging van Colruyt Professionals opent op de site, raakte eerder deze week al bekend. Hiermee komt er schot in de herontwikkeling van de site, waar in april 1970 de allereerste Belgische Makro-vestiging opende. Die winkel sloot op 30 december 2022 definitief de deuren. Sindsdien stond het handelsgebouw grotendeels leeg. Een deel van het complex en de parking kreeg tijdelijk een invulling als opslagplaats voor voertuigen.

Nieuwe naam

De komst van Brico Planit sluit aan bij het historische gebruik van de locatie, waar naast het Makro-warenhuis al een afzonderlijke drive-in voor bouwmaterialen aanwezig was. Straks krijgt dit gedeelte van het complex opnieuw een sterke invulling. De komende maanden worden de inrichting, de technische voorbereiding en de verdere praktische uitwerking voortgezet.

Ook het bestaande tankstation blijft verder operationeel op de site en gaat voortaan verder onder de vlag van TINQ. Daarmee zal de bestaande site vanaf begin 2027 terug voor 80% heringevuld zijn en kan ze terug beginnen leven zoals in de hoogdagen van Makro. De site zal voortaan de naam “Ertbrugge District” dragen, zegt het persbericht van LCV Real Estate. De vastgoedinvesteerder nam dat samen met partners (waaronder Colruyt Group) de voormalige Belgische Makro- en Metro-sites over van Metro Properties Holding.

Leegstand vermijden

De herinvulling van het complex loopt parallel met de bredere toekomstvisie voor de site. In juli 2026 startte de provincie Antwerpen met de voorbereiding van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Driehoek Ertbrugge-Zuid: dat moet het toekomstige ruimtelijke kader bepalen voor de economische, ecologische en mobiliteitsfuncties in het gebied.

“Met de komst van Brico Planit en Colruyt Professionals tonen we dat we vooruit willen met deze historisch belangrijke locatie. We brengen opnieuw activiteit en tewerkstelling naar de site en benutten het bestaande vastgoed op een zinvolle manier. Tegelijk beseffen we dat de langetermijntoekomst van deze plek alleen succesvol kan zijn als ze tot stand komt in goed en open overleg met alle bevoegde overheden, omwonenden en andere betrokken partijen. Deze invullingen zijn geen eindpunt, maar een concrete stap in een zorgvuldig opgebouwd toekomsttraject” aldus Dirk Deroose, CEO van LCV Real Estate. Door het bestaande gebouw ondertussen opnieuw in gebruik te nemen, wordt langdurige leegstand vermeden en krijgt de locatie opnieuw dagelijkse activiteit en actieve tewerkstelling.