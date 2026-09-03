Colruyt Professionals opent op Makro-site Deurne

Terwijl gesprekken over de herontwikkeling van de voormalige Makro-site in Deurne nog volop lopen, opent Colruyt Professionals er op 16 september zijn negende vestiging, de derde in Vlaanderen.

Ruimtelijk uitvoeringsplan laat op zich wachten

Op 16 september opent op de Krijgsbaan 1A in Deurne – het adres van de vroegere Makro dus – een Colruyt Professionals zelfbedieningsgroothandel die zich uitsluitend richt tot professionele klanten: horeca-uitbaters, verenigingen met een btw-nummer, nachtwinkeluitbaters en andere handelaars. Colruyt Group kondigt het enigszins verrassende nieuws aan op zijn YouTube-kanaal.

Het Makro-gebouw stond leeg sinds het faillissement eind 2022 van de cash & carry-keten, de parking werd gebruikt als parkeerterrein door autogroep Beerens. In 2025 blokkeerde de stad Antwerpen de komst van een retailproject met Euro Shop, Albert Heijn en Jysk op de terreinen, omdat het project niet paste in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Sindsdien heeft de provincie het dossier naar zich toe getrokken, mede omdat het terrein zowel op het grondgebied van Deurne als van Wijnegem ligt. Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan moet er andere activiteiten mogelijk maken dan groothandel.

Vergunning voor grootschalige groothande

Maar op die plannen heeft Colruyt Group, dat samen met LCV Real Estate eigenaar is van het complex, dus niet gewacht. Aangezien de site een vergunning heeft voor grootschalige groothandel, kan de retailer er wel degelijk een vestiging van zijn business-to-business formule openen. De retailer kondigde eerder al aan op een tiental vestigingen van Colruyt Professionals te mikken. Dat getal komt nu dus erg dichtbij.

De groothandelsformule opende een eerste vestiging in 2020 in Schaarbeek en zette eerder dit jaar de stap naar Vlaanderen met openingen in Gent en Machelen (ook een voormalige Makro-site). Met dit concept wil het bedrijf ook de reguliere Colruyt-winkels wat ontlasten, doordat grote volumeaankopen naar de b2b-winkels verschuiven. Handelaars kunnen bij Colruyt Professionals efficiënter winkelen, met grotere karren, bredere gangpaden en een assortiment dat voornamelijk bestaat uit grootverpakkingen, bulk en palletten.