Hornbach zet de zaag in marktaandeel concurrenten

Hornbach is het nieuwe boekjaar sterk begonnen. Vooral de Europese activiteiten buiten Duitsland trokken de groei, terwijl de groep in vrijwel alle kernmarkten marktaandeel won.

Kosten drukken winstgroei

De Duitse doe-het-zelfgroep zag de omzet in het eerste kwartaal van 2026/27 met 4,9% stijgen tot 2 miljard euro. Ook de operationele winst hield redelijk stand ondanks hogere kosten: de aangepaste EBIT kwam uit op 161 miljoen euro, tegenover 161,7 miljoen euro een jaar eerder. Daarmee bleef de winstdaling beperkt tot 0,5%.