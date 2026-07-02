B&Q lanceert nieuw winkelconcept rond duurzaam wonen

B&Q vernieuwt zijn winkel in het Britse Cheltenham om klanten makkelijker te helpen bij het verduurzamen van hun woning. De vestiging krijgt onder meer nieuwe presentaties en extra advies rond energie, tuinieren en duurzamere keuzes. De retailer gebruikt de winkel als testlocatie voor een bredere uitrol.

Groene proeftuin

In de winkel komen onder meer displays van een “duurzaam huis” en de “green star”-aanpak, waarmee B&Q duurzaamheidskennis rechtstreeks naar klanten brengt. Daarnaast geeft de keten advies en biedt ze producten aan om meer natuur in de tuin te stimuleren, van turfvrije compost tot technieken om minder water te verbruiken en alternatieven zonder pesticiden.