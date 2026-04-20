Afpersing in food: rattengif in babyvoeding zet sector op scherp

De ontdekking van rattengif in potjes babyvoeding van HiPP in Oostenrijk legt de kwetsbaarheid van de voedingsketen bloot. Autoriteiten vermoeden dat het om een gerichte afpersingspoging gaat, een fenomeen dat zeldzaam blijft maar een grote impact heeft.

Internationale criminele actie?

De Oostenrijkse politie bevestigt dat een potje van 190 gram positief testte op rattengif, nadat een consument alarm sloeg. HiPP sloot eerder al niet uit dat “een gevaarlijke stof in het product was terechtgekomen” en waarschuwde dat consumptie “levensbedreigend” kan zijn. De fabrikant riep daarop uit voorzorg producten terug in meer dan duizend Spar-winkels.