Ahold Delhaize benoemt nieuwe topman in Indonesië

Ahold Delhaize benoemt Stephane Deutsch per 22 juni tot Brand President van Super Indo, de supermarktketen van de retailgroep in Indonesië. Hij volgt Boudewijn van Nieuwenhuijzen op, die zijn loopbaan buiten het bedrijf verderzet.

Kennis van de lokale markt

De nieuwe topman is momenteel nog financieel directeur bij TotalEnergies Marketing Egypt en bekleedde voordien leidinggevende functies in Europa, Azië en het Midden-Oosten, waaronder CEO van SPAR International in de Verenigde Arabische Emiraten, President Director van PT Hero Supermarket Tbk in Indonesië en CEO van Carrefour Maleisië & Singapore. Hij begon zijn carrière bij Carrefour, waar hij 23 jaar lang verschillende leidinggevende functies bekleedde.

Zijn diepgaande kennis van het Indonesische retaillandschap en zijn toewijding aan people first-leiderschap maken Deutsch bij uitstek geschikt om Super Indo naar de volgende fase te leiden, zegt Claude Sarrailh, CEO van Ahold Delhaize Europe & Indonesia.