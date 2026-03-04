Ahold Delhaize zweert ook in de VS legbatterij-eieren af

Ahold Delhaize wil tegen 2032 volledig overschakelen op kooivrije eieren in de Verenigde Staten. De Amerikaanse tak van het retailconcern beloofde oorspronkelijk al in 2025 af te stappen van legbatterijen, maar haalde die deadline niet.

7 miljoen kippen bevrijd per jaar

Ahold Delhaize heeft een concrete tijdlijn bekendgemaakt om volledig vrij te zijn van legbatterij-eieren. In 2016 kondigde het concern al aan om tegen 2022 alle huismerk-eieren kooivrij te maken, gevolgd door een bredere toezegging in 2019 om tegen 2025 volledig kooivrij te zijn. Het plan werd echter niet doorgezet en vandaag is nog maar 75% van het assortiment kooivrij.