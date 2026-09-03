België uit top 5 bierproducenten, Spanje groeit sterk

België staat niet langer in de top vijf van de grootste bierproducerende landen in Europa, al heeft dat vooral met een administratieve fout te maken. De bierproductie daalt zowat overal, behalve in Spanje.

Eén opvallende uitzondering

In De EU brouwde men vorig jaar 34,4 miljard liter bier, blijkt uit een nieuwe rapportering van Eurostat. Dat is een daling met 0,7% vergeleken met 2024. Duitsland blijft met voorsprong de grootste bierproducent, met 7,4 miljard liter of 21,6% van de totale productie. Spanje, Polen, Nederland een Frankrijk vervolledigen de top vijf.

Dat bierland België voor het eerst uit de top vijf valt, heeft een administratieve reden: Eurostat maakte de rangschikking voor het eerst op basis van alcoholhoudend en alcoholvrij bier samen en de EU kreeg van België geen cijfers over de productie van alcoholvrij bier. Het land staat daardoor nu op de zesde plaats.

In zowat alle Europese landen daalt de bierproductie, blijkt nog uit de cijfers. Er is één opvallende uitzondering: Spanje. De bierproductie nam er met liefst een kwart toe. Zowel de Spanjaarden zelf als de vele toeristen in het land lusten blijkbaar wel een biertje, bovendien groeit ook de export van Spaans bier.